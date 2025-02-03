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США рассматривают возможность введения пошлин в отношении Евросоюза

Telegraph: США изучают возможность введения пошлин в размере 10% в отношении ЕС
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«Газета.Ru»

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения пошлин в отношении Евросоюза в размере 10%. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источник.

«Некоторые [в администрации] хотят ввести десятипроцентные пошлины в отношении ЕС... Они обсуждают такие меры в отношении всего импорта из ЕС», — сказал источник газеты.

Другой собеседник Telegraph заявил, что Трамп «прощупывает почву с Канадой и Мексикой и выясняет, что ему может сойти с рук».

На прошлой неделе президент США подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Это решение составляет значительный новый налог на импорт из трех крупнейших торговых партнеров США. По словам Трампа, таким образом он хочет бороться с серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков.

Политик допустил, что подобные пошлины могут быть введены и в отношении товаров из стран-членов ЕС.

После этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что объединение готовится к возможной торговой войне с США.

Ранее Трамп пригрозил БРИКС пошлинами в размере 100%.

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