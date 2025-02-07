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ЕС пригрозил ответными мерами США в случае введения пошлин

Глава Евросовета Кошта: ЕС готов к переговорам с США по пошлинам
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Global Look Press

Евросоюз с целью защиты своих торговых интересов готов ввести ответные меры на введение пошлин со стороны американского президента Дональда Трампа, заявил глава Евросовета Антониу Кошта в интервью итальянской газете Stampa.

В то же время, подчеркнул Кошта, ЕС открыт для переговоров с Вашингтоном в случае, если США считают, что у них есть торговые проблемы с ЕС.

Как отметил глава Евросовета, в мире и так достаточно проблем, поэтому не стоит создавать еще одну, которая окажет разрушительное влияние на мировую торговлю и экономику.

1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Их размер для двух стран составит 25%, тогда как для КНР — 10%. Свои действия политик объяснил защитой интересов американского бизнеса.

Вскоре стало известно, что президент США Трамп провел переговоры с главами Канады и Мексики. Стороны договорились усилить защиту границ и контроль за трафиком наркотиков. В ответ на это Вашингтон приостановил на 30 дней введение импортных пошлин в размере 25% на товары из этих стран, но не для Китая.

3 февраля газета The Telegraph писала, что администрация США рассматривает возможность введения пошлин в отношении Евросоюза в размере 10%.

Ранее Трамп пригрозил БРИКС пошлинами в размере 100%.

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