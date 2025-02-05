Евросоюз нацелится на крупные технологические компании США в ответ на пошлины Трампа

FT: ЕС может принять ответные меры к компаниям США в ответ на пошлины Трампа

Евросоюз (ЕС) может принять ответные меры в отношении крупных американских технологических компаний в случае, если президент США Дональд Трамп введет пошлины странам союза. Об этом пишет британская газета Financial Times.

По данным издания, Европейская комиссия намерена прибегнуть к «‎антипринуждающему»‎ инструменту (Anti-Coercion Instrument, ACI). По словам одного из источников газеты, данный вариант рассматривают как самый жесткий.

ACI вступил в силу в 2023 году, он призван «‎защищать ЕС и страны сообщества от экономического принуждения со стороны третьих стран»‎, уточняется в материале.

По мнению источников газеты, угроза Трампа использовать тарифы, чтобы заставить Данию отдать Гренландию и заставить ЕС отказаться от санкций в отношении американских технологических компаний, подпадает под определение о принуждении.

Кроме того, инструмент позволяет ЕС блокировать прямые инвестиции из других стран или ограничивать доступ на рынок различных финансовых услуг.

Министры торговли стран ЕС приехали в столицу Польши 4 февраля, чтобы обсудить угрозу введения Трампом пошлин. Большинство, как пишет издание, проголосовали за введение ответных мер в отношении американских компаний, если это потребуется.

Также лидеры стран Евросоюза в рамках неформального саммита, посвященного обороне, дали понять, что не уступят Гренландию президенту США Дональду Трампу.

Ранее на Западе обеспокоились, что Трамп действительно захватит Канаду и Гренландию.