Путин поднял вопрос о развитии Калининградской области

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ устойчивое развитие Калининградской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе заседания Путин отметил наличие ряда аспектов, которые лежат в поле зрения интересов Совета безопасности. В связи с этим российский лидер отметил, что данные вопросы будут обсуждаться с учетом специфики региона.

6 февраля в пресс-службе правительства Калининградской области заявили, что перевод энергетического комплекса региона на автономный режим намечен на 8 февраля. В пресс-службе добавили, что в регионе работают Калининградская ТЭЦ-2, а также четыре ТЭС: Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская. Протяженность электросетей составляет свыше 19 тысяч километров.

В середине января сообщалось, что оператор морской линии в Калининграде инициировал проект по транспортировке радиоактивных материалов и впервые осуществил доставку груза седьмого класса опасности из Калининградской области на основную территорию России.

Ранее Путин обсудил с Совбезом борьбу с терроризмом.