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Из Калининграда впервые отправили радиоактивный груз по морю

Оператор морской линии в Калининграде запустил перевозку радиоактивных грузов
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Игорь Зарембо/РИА Новости

Оператор морской линии в Калининграде инициировал проект по транспортировке радиоактивных материалов и впервые осуществил доставку груза седьмого класса опасности из Калининградской области на основную территорию России. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу «Оборонлогистики».

В 2024 году на маршрутах Усть-Луга — Балтийск и Санкт-Петербург — Калининград было перевезено свыше 2 миллионов тонн грузов, что эквивалентно 25 тысячам железнодорожных вагонов, 26 тысячам единиц накатной техники и 11 тысячам контейнеров. Эти показатели почти совпадают с результатами 2023 года, несмотря на то что паромы «Амбал» и «Балтийск» находились на ремонте в прошлом году.

На контейнерной морской линии между Санкт-Петербургом и Калининградом в 2024 году работали сухогрузы «Пижма», «Спарта» и «Спарта II». Судно «Пижма» осуществляло морские перевозки по льготной субсидируемой ставке.

16 января из порта Морской фасад в Санкт-Петербурге в первый рейс с пассажирами отправился паром «Антей», который будет доставлять грузы в порт Пионерский. До этого это судно работало на маршруте между Усть-Лугой и Балтийском.

Ранее в Калининградской области открыли новый порт.

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