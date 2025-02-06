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Стало известно, когда энергосистема Калининградской области станет автономной

Энергосистема Калининградской области начнет работать автономно 8 февраля
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Depositphotos

Перевод энергетического комплекса Калининградской области на автономный режим намечен на 8 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Энергосистема региона готова к автономной работе. Перевод энергетического комплекса на автономный режим работы предварительно назначили на 8 февраля из-за выхода Прибалтики из кольца БРЭЛЛ — Белоруссия, Россия, Литва, Латвия, Эстония», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в регионе работают Калининградская ТЭЦ-2, а также четыре ТЭС: Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская. Протяженность электросетей составляет свыше 19 тысяч километров.

Страны Балтии входили в единую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ. Включение их электросетей через Польшу в синхронный режим работы с сетью Европейского союза назначено на 9 февраля. А 8 февраля Литва, Латвия и Эстония отключатся от БРЭЛЛ, сутки будут работать в изолированном режиме, после чего в случае отсутствия неполадок подключатся к Европе.

3 февраля власти Эстонии призвали граждан запастись продуктами, водой, лекарствами и настольными играми на фоне возможного отключения электричества после выхода страны из энергосистемы БРЭЛЛ.

В июле 2023 года страны Прибалтики договорились выйти из энергосистемы БРЭЛЛ к началу 2025 года. В планах ведомств республик было синхронизироваться с европейскими системами.

Ранее в Эстонии электростанция и энергоблок ТЭС вышли из строя.

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