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Путин обсудил с Совбезом борьбу с терроризмом

Путин обсудил с Совбезом РФ аспекты работы по борьбе с терроризмом

Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ аспекты работы по борьбе с терроризмом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

С докладом в ходе оперативного совещания по видеосвязи выступил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.

В обсуждении приняли участие председатель Государственной думы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

31 января Путин назначил Тягину Тамару на должность помощника секретаря Совета безопасности. До этого она занимала пост советника Минобороны России.

В прошлый раз глава государства проводил совещание с постоянными членами Совбеза 20 января. В фокусе обсуждения тогда было развитие ситуации в чувствительных для РФ регионах.

Ранее на Западе признали, что Путин получает все больше союзников в Европе.

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