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В МИД РФ ответили на угрозы Трампа в адрес БРИКС

МИД РФ об угрозах Трампа: сотрудничество БРИКС не направлено против других стран
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Сотрудничество в БРИКС не направлено против других стран и имеет созидательный характер. Об этом в беседе с «Коммерсантом» заявили в департаменте информации и печати МИД РФ, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа закрыть американский рынок для стран БРИКС, которые якобы попытаются создать собственную валюту.

«Сотрудничество в БРИКС ориентировано на укрепление социально-экономического и человеческого потенциала участников», — отметили в ведомстве.

Также в МИД подчеркнули, что взаимодействие в финансовой сфере является ключевым для объединения, с целью создания устойчивых механизмов, отвечающих интересам развивающихся стран.

1 декабря Трамп заявил, что введет пошлины в 100%, если страны БРИКС не откажутся от плана по созданию своей валюты.

На следующий день представитель МИД ЮАР Клейсон Монэйла сообщил, что у членов объединения не было таких планов, а к распространению этого нарратива привело некорректное сообщение.

3 февраля глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что намерение Трампа ввести торговые пошлины против стран БРИКС нереализуемо, поскольку введенные тарифы против Канады, Мексики и Китая были неоднозначно восприняты на Западе.

Ранее глава минфина США рассказал об отношении стран БРИКС к доллару.

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