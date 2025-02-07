Путин заявил о необходимости повышения производительности труда в России

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным назвал в числе ключевых задач на ближайшее время повышение производительности труда в стране. Прямая трансляция переговоров велась на Rutube-канале Кремля.

В ходе встречи глава государства призвал создавать новые предприятия и рабочие места во всех регионах страны. Путин подчеркнул, что их работа должна быть основана на современных принципах управления и новой технологической базе.

«Нужно брать отовсюду все самое лучшее и на этой базе повышать производительность труда. Вот это ключевая задача для нас с вами на ближайшее время», — заявил он.

По словам российского лидера, для развития предприятий можно использовать робототехнику, технологии искусственного интеллекта и другие возможности, которые есть в России, да и во всем мире.

Председатель правительства в ходе встречи отметил, что в 2024 году реальные располагаемые доходы россиян выросли на 8,4%. По словам Мишустина, прогноз Минэкономразвития на 2024 год по росту реальных доходов составлял 7,1%, а на данный момент, за прошедшие 11 месяцев, этот показатель составляет 8,7%, что уже значительно превышает прогнозы.

Ранее россияне назвали суммы, которые они хотели бы получать за подработку.