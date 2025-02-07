Мишустин рассказал о реальных доходах россиян за 2024 год

Мишустин: реальные доходы населения РФ за год выросли на 8,4%

В 2024 году реальные располагаемые доходы россиян выросли на 8,4%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным, говорится на сайте Кремля.

«Вы всегда говорите обеспечить в первую очередь повышение денежных доходов реальных населения. У нас реальные денежные доходы населения увеличились на 8,4%, что превысило прогноз», — заявил он.

По словам премьер-министра, прогноз Минэкономразвития на 2024 год по росту реальных доходов составлял 7,1%, а на данный момент, за прошедшие 11 месяцев, этот показатель составляет 8,7%, что уже значительно превышает прогнозы.

Мишустин добавил, что еще одним важным показателем является уровень безработицы, который за прошедший год не превышал 2,5%, а на данный момент составляет 2,3%.

В ходе переговоров он отметил, что экономика России в 2024 году выросла на 4,1%. По его словам, данный показатель на 0,2% больше, чем то, что было в официальном прогнозе.

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