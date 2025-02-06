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Россияне назвали суммы, которые они хотели бы получать за подработку

Почти половина россиян заявила о желании подрабатывать на удаленке
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Unsplash

Четверть опрошенных россиян (26%) имеют подработку помимо своей основной занятости, 41% жителей страны собираются найти дополнительный источник доходов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками медиахолдинга Rambler&Co совместно с коллегами из сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Согласно проведенному опросу, 47% россиян хотели бы подрабатывать на удаленке, а 20% не против выезжать из дома. Для 33% респондентов формат не имеет значения. При этом 43% россиян планируют искать подработку без официального оформления.

Самозанятость рассматривают 21% опрошенных, 7% считают необходимым оформить ИП и ООО, еще 22% выбрали вариант «Другое».

Среди тех, кто планирует подрабатывать в текущем году, почти треть выбирают сферу IT. Сферу услуг и торговлю отметили по 14% опрошенных. Следом идет строительная отрасль — в ней планируют найти себя 10%, а также транспортный сектор — 5%. Остальные типы занятости набрали менее 5% каждый.

Большинство участников исследования предпочитают гибкий график подработки. Популярен также сменный график (2/2, 3/3, сутки через трое) и проектная работа, на которые указали по 20% респондентов. Столько же выбрали вариант «Другое».

Половина респондентов, планирующих искать подработку, хотели бы ежемесячно получать за нее от 32 до 50 тыс. рублей. 29% назвали сумму от 51 до 100 тыс. рублей, а более 100 тыс. рублей в месяц дополнительно мечтают иметь 21% участников исследования.

В опросе приняли участие более 7500 респондентов в возрасте от 18 до 45 лет.

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