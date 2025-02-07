Пашинян обсудил с вице-президентом США ситуацию на Кавказе

Пашинян обсудил с вице-президентом США Вэнсом ситуацию на Южном Кавказе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом ситуацию на Южном Кавказе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

Стороны встретились в Белом доме и обсудили двусторонние отношения.

До этого Пашинян заявил в США, что Армения повысила уровень независимости и суверенитета.

4 февраля он выразил надежду на то, что мир на Кавказе станет приоритетом для элит в США.

14 января глава министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и бывший госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне документ о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству. По словам Мирзояна, документ охватывает укрепление экономических и энергетических связей, углубление сотрудничества в сфере обороны, а также расширение контактов между людьми.

А 24 января профильная комиссия парламента Армении одобрила законопроект о вступлении страны в Европейский союз.

Ранее Армения объяснила необходимость стратегического партнерства с США.