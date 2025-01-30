В Грузии поприветствовали укрепление связей Армении с Западом

Правительство Грузии приветствует укрепление отношений Армении с Европейским союзом и США. Об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на совместной пресс-конференции в Ереване с армянским коллегой Араратом Мирзояном, передает ТАСС.

По словам Бочоришвили, укрепление отношений Еревана со странами Запада положительно скажется на Южном Кавказе в целом. В Грузии рады тому, что в этом направлении развиваются отношения Армении с партнерами, добавила дипломат.

14 января глава министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне документ о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству. По словам Мирзояна, документ охватывает укрепление экономических и энергетических связей, углубление сотрудничества в сфере обороны, а также расширение контактов между людьми.

А 24 января профильная комиссия парламента Армении одобрила законопроект о вступлении страны в Европейский союз. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что это не означает членства страны в ЕС в прямом смысле этого слова, поскольку решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума».

Ранее в правительстве РФ рассказали, чем Армении грозит вступление в ЕС.