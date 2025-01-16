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Армения объяснила необходимость стратегического партнерства с США

Глава МИД Армении: партнерство с США поможет в сложной геополитической ситуации
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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Стратегическое партнерство Армении с Соединенными Штатами имеет важное значение и поможет Еревану сориентироваться в сложной геополитической ситуации. Об этом написал глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян в соцсети Х.

«Армяно-американские отношения достигли такой степени, что их трансформация в стратегическое партнерство не только целесообразна, но и необходима для ориентации в сложной геополитической ситуации», — подчеркнул он.

По словам Мирзояна, подписанные между Ереваном и Вашингтоном документы о стратегическом партнерстве послужат в качестве «дорожной карты» для будущего развития отношений.

14 января глава министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне документ о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству. По словам Мирзояна, документ охватывает укрепление экономических и энергетических связей, углубление сотрудничества в сфере обороны, а также расширение контактов между людьми.

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