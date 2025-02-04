Пашинян понадеялся на США в вопросе установления мира на Кавказе

Пашинян: Армения надеется, что мир на Кавказе станет приоритетом для элит в США

Армения выражает надежду на то, что установление мира на Южном Кавказе станет приоритетом для американской политической элиты. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает ТАСС.

14 января глава министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и бывший госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне документ о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству. По словам Мирзояна, документ охватывает укрепление экономических и энергетических связей, углубление сотрудничества в сфере обороны, а также расширение контактов между людьми.

А 24 января профильная комиссия парламента Армении одобрила законопроект о вступлении страны в Европейский союз. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что это не означает членства страны в ЕС в прямом смысле этого слова, поскольку решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума.

Ранее в правительстве РФ рассказали, чем Армении грозит вступление в ЕС.