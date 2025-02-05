Пашинян заявил о повышении уровня независимости и суверенитета Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в Атлантическом совете в США заявил, что его страна повысила уровень своей независимости и суверенитета. Его слова приводит РИА Новости.

Политик отметил, что сегодня Армения активно работает в сфере внешней политики, продолжается реализация политики балансирования и сбалансированности, все эти процессы проходят достаточно эффективно.

По словам Пашиняна, несмотря на все вызовы, Армении удалось повысить уровень независимости и суверенитета, она становится все более независимой страной, что открывает для нее новые возможности, но, с другой стороны, несет и новые вызовы.

Премьер также напомнил, что Армения подписала документ о стратегическом партнерстве с США. Он назвал это очень важным решением и отметил, что Ереван рассчитывает открыть новую страницу в отношениях с Вашингтоном.

14 января глава министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и бывший госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне документ о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству. По словам Мирзояна, документ охватывает укрепление экономических и энергетических связей, углубление сотрудничества в сфере обороны, а также расширение контактов между людьми.

24 января профильная комиссия парламента Армении одобрила законопроект о вступлении страны в Европейский союз. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что это не означает членства страны в ЕС в прямом смысле этого слова, поскольку решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума.

Ранее Пашинян заявил, что Армения надеется, что мир на Кавказе станет приоритетом для элит в США.