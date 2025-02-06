Назван главный «донор» украинских СМИ

RSF: USAID было главным донором СМИ на Украине

Агентство США по международному развитию (USAID) являлось главным донором СМИ на Украине, где 9 из 10 изданий прямо зависят от иностранного финансирования. Такая информация следует из отчета международной неправительственной организации «Репортеры без границ» (RSF), передает РИА Новости.

«Эта ситуация свидетельствует о финансовой неустойчивости всего сектора», — указывается в докладе.

В организации добавили, что 90% украинских изданий получают международную помощь, тогда как USAID является основным донором независимых СМИ.

Также в RSF отметили, что приостановка финансирования со стороны США приведет к поиску альтернативных источников на фоне того, что с 2024 года независимые СМИ Украины борются за свою финансовую устойчивость из-за сокращения числа грантодателей.

Оценивая решение президента США Дональда Трампа пересмотреть подход к предоставлению американской международной помощи, в RSF заявили, что американская администрация «погружает глобальную журналистику в хаос».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, USAID погрязло в коррупции, кроме того, оно являлось ключевым звеном в системе американского вмешательства во внутренние дела других государств.

2 февраля руководящий ведомством по повышению эффективности американского правительства (DOGE) миллиардер Илон Маск резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать.

До этого сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Дональд Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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