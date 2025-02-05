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Безос перестал вкладывать деньги в борьбу с углеродным следом, чтобы не злить Трампа

FT: Безос перестал финансировать борьбу с изменением климата из-за Трампа
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Jason Redmond/Reuters

Основатель Amazon миллиардер Джефф Безос прекратил финансирование организации SBTi, изучающей климат, чтобы не злить президента США Дональда Трампа, который говорил о несостоятельности заявлений об изменениях климата. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, фонд Безоса с активами на 10 миллиардов долларов отказался от поддержки организации Science Based Targets, которая определяет цели для достижения компаниями нулевого углеродного следа.

«Решение приостановить финансирование SBTi… частично связано с тем, что Безос не хочет раздражать Трампа, который ранее описывал изменения климата как обман»‎, — говорится в публикации.

Издание отмечает, что Безос наряду с главой Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом хочет наладить отношения с администрацией Трампа, чтобы исключить давление со стороны антимонопольных служб и участвовать в вопросах регулирования искусственного интеллекта.

До этого сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа предупредила более 1100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды (EPA), которые работают над проблемами изменения климата, о том, что они могут быть уволены в любой момент. Лидеры Американской федерации государственных служащих назвали этот шаг явной попыткой разобраться с агентством, которое не нравится Трампу.

Ранее сотрудники штаб-квартиры USAID получили письма, что их офис закрыт.

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