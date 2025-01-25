США приостановили помощь другим странам. На Украине заверили, что их это не коснется

Госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Дональд Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации. Не исключено, что поддержки лишится и Украина, хотя в Киеве уже поспешили опровергнуть эти сообщения и заверили, что все договоренности с Вашингтоном в силе.

Распоряжение о приостановке программ зарубежной помощи за подписью госсекретаря Марко Рубио разослано «всем дипломатическим и консульским представителям США», сообщает Politico. От сотрудников ведомств требуют заморозить почти все подобные проекты. Приказ вступил в силу незамедлительно.

Издание отмечает, что распоряжение Рубио «идет дальше, чем недавний указ президента Дональда Трампа», согласно которому Госдепартамент должен приостановить предоставление иностранной помощи со стороны США на 90 дней, до рассмотрения этого вопроса министром. При этом оба документа, по данным Politico, имеют неясности по многим позициям. В частности, распоряжение Рубио «оставляет простор для интерпретации и предусматривает некоторые исключения».

Например, Украина — один из крупнейших получателей финансирования со стороны США — впрямую в нем вообще не упомянута.

При этом в распоряжении Рубио отдельно говорится о военном финансировании Египта и Израиля, на которое ограничения не распространяются. Будут продолжены также «экстренная продовольственная помощь» и «законные расходы, понесенные до даты этого распоряжения в рамках существующих контрактов».

«Один действующий сотрудник Госдепартамента, а также два бывших сотрудника администрации Байдена заявили, что пауза, по-видимому, связана с прекращением помощи ключевым союзникам, таким как Украина, Иордания и Тайвань», — отмечает Politico.

Все это базируется на выпущенном 20 января указе Трампа, согласно которому «индустрия иностранной помощи и бюрократия не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям», а также «служат для дестабилизации мира во всем мире, продвигая в других странах идеи, прямо противоположные гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними».

США приостановили помощь иностранным государствам. Украине тоже Госдепартамент США приостановил финансирование большинства программ иностранной помощи на 90 дней... 25 января 11:39

Демократы против

По данным Reuters, в ходе обсуждения этих действий в Конгрессе высказывались опасения о том, что приостановление помощи зарубежным союзникам заставит их «искать других партнеров по финансированию — вероятных конкурентов и противников США — чтобы заполнить эту дыру». Что, в свою очередь, приведет к ослаблению влияния Соединенных Штатов на международной арене.

Несогласные с такой политикой Трампа конгрессмены-демократы написали госсекретарю Рубио письмо с призывом отменить распоряжение о приостановке помощи другим странам и восстановить финансирование.

«Мы призываем вас немедленно восстановить финансирование действующих программ помощи иностранным [государствам] США, чтобы мы могли продолжить выполнять наши обязательства и спасать жизни», — говорится в нем.

Пожелавший остаться анонимным представитель Агентства США по международному развитию (USAID) сообщил Reuters, что сотрудникам, ответственным за проекты на Украине, уже предписано прекратить всю работу . Среди замороженных проектов — поддержка школ и медицинская помощь.

Помимо Украины распоряжение Рубио коснется американского «Плана чрезвычайных мер по борьбе со СПИДом», средства которого выделялись на тестирование и лечение зараженных ВИЧ людей, преимущественно, в Африке. В последние годы эта программа ежегодно получала около $5 млрд.

При этом на Украине опровергают заморозку помощи США в отношении Киева.

«Военная помощь США для Украины продолжается, в частности по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее», — заявил в Telegram глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.

Кому помогают США

В разных масштабах США оказывают финансовую помощь десяткам стран — от Зимбабве до Канады. По данным портала World Population Review, в 2024 году в десятку крупнейших получателей помощи вошли Украина ($16,2 млрд), Эфиопия ($2 млрд), Иордания ($1,2 млрд), Афганистан ($1,2 млрд), Сомали ($1,1 млрд), Йемен ($1,1 млрд), Демократическая республика Конго ($982 млн), Сирия ($894,7 млн), Южный Судан ($891,1 млн) и Нигерия ($886,2 млн).