В МИД РФ назвали USAID ключевым звеном в системе вмешательства в дела других стран

Агентство США по международному развитию (USAID) погрязло в коррупции, кроме того, оно являлось ключевым звеном в системе американского вмешательства во внутренние дела других государств. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На самом деле это ключевое звено в системе американского вмешательства во внутренние дела других государств. Мы исходим из того, что такая структура изначально не должна была создаваться ни с точки зрения принципов и норм международного общения, ни с точки зрения общечеловеческих представлений о морали, нравственности», — заявила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что в 2012 году российская сторона потребовала прекратить деятельность агентства на территории России, поскольку заявленная деятельность не соответствовала реальным действиям и мероприятиям, которые проводило USAID.

Дипломат пояснила, что американское агентство на протяжении последних 20 лет позиционировало себя в качестве символа «американской мягкой силы», однако теперь сами же американцы «хотят применить уже не только мягкую силу в отношении агентства», поскольку денежные средства шли не на гуманитарные проекты, а на финансирование сомнительных инициатив, вроде постановки трансгендерной оперы в Колумбии или пересадку половых органов у людей в других странах, а также на дестабилизацию общественно-политической обстановки в «фокусных государствах».

Среди прочего Захарова рассказала, что стало известно о прямом спонсировании USAID «бархатных революций и переворотов» в странах постсоветского пространства, включая массовые протесты в Грузии, Киргизии, а также государственный переворот на Украине. Дипломат напомнила, как российская сторона говорила об этом много лет, однако в ответ шли обвинения в «российской пропаганде».

2 февраля руководящий ведомством по повышению эффективности американского правительства (DOGE) миллиардер Илон Маск резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать. Кроме того, он охарактеризовал организацию как «гнездо радикальных левых марксистов, испытывающих ненависть к Америке». 2 февраля сообщалось, что сайт USAID и его страница в социальной сети Х перестали работать.

Позже сенатор Константин Косачев пояснил, что слова американского миллиардера о том, что USAID направляло деньги на создание биологического оружия, включая коронавирус, является секретом Полишинеля. По его словам, в борьбе с наследием администрации экс-президента США Джо Байдена Маск раскрыл «одну из тщательно скрываемых этой администрацией государственных тайн.

Ранее Маск назвал USAID «комком червей».