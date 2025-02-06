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Келлог оценил шанс Украины вернуть ядерное оружие «между мизерным и нулевым»

Посланник Келлог: шанс Украины вернуть ядерное оружие между мизерным и нулевым
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Carlos Barria/Reuters

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отверг возможность возвращения ядерного оружия Киеву, как этого ранее просил Владимир Зеленский. Его слова приводит Fox News.

«Шанс того, что они получат свое ядерное оружие назад – где-то между мизерным и нулевым», — сказал Келлог.

Он призвал смотреть правде в глаза и признать, что этого никогда не произойдет.

До этого Владимир Зеленский заявил, что если Соединенные Штаты не хотят видеть республику в НАТО, то могут передать Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности. Он посетовал, что вступление страны в Североатлантический альянс может затянуться на десятилетия. В таком случае, по его словам, возникает вопрос, как Украина будет защищаться. В связи с этим Зеленский призвал предоставить Киеву ядерное оружие.

Ранее Орбан назвал условие, при котором Украина станет «Афганистаном Евросоюза».

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