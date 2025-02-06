Брата экс-президента Молдавии Додона освободили из СИЗО

Брата бывшего президента Молдавии Игоря Додона Александра Додона освободили из следственного изолятора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру по борьбе с коррупцией республики.

«Он был освобожден. В качестве превентивной меры был избран запрет покидать страну в течение 60 дней», — сказано в сообщении.

5 февраля сообщалось, что сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии задержали Александра Додона по делу о незаконном обогащении. Додона поместили в изолятор Национального центра по борьбе с коррупцией. Ему было предъявлено обвинение. По данным портала PulsMedia, Александр Додон стал фигурантом дела о незаконном обогащении своего брата Игоря Додона. Мужчина был задержан в аэропорту Кишинева, когда возвращался из России. Игорь Додон заявил, что задержание его брата Александра в кишиневском аэропорту является частью политических репрессий со стороны правящей партии «Действие и солидарность».

Ранее Додон призвал Санду полететь в Москву.