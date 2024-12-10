Экс-президент Молдавии Додон призвал Санду полететь в Москву

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил в своем Telegram-канале, что действующему главе государства Майе Санду в условиях энергетического кризиса нужно было лететь на переговоры в Москву.

По мнению политика, президенту Молдавии не нужно было отправляться в Брюссель для встречи с чиновниками Еврокомиссии и НАТО во время энергетического кризиса в стране.

«Санду следовало полететь не в Брюссель, а срочно отправиться в Москву (и сделать это надо было еще летом) или как минимум поехать в Киев и договориться о транзите газа через Украину для нужд молдавских граждан», — написал Додон.

Экс-президент также указал на необходимость как можно скорее сформировать объединенный кризисный центр с участием представителей Молдавии и Приднестровья для решения общих вопросов на обоих берегах Днестра.

В настоящее время Санду находится с визитом в Брюсселе, где у нее запланирована встреча с генсеком НАТО Марком Рютте и выступление перед советом Североатлантического альянса.

27 ноября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что «Газпром» предложил Кишиневу провести переговоры с Киевом для сохранения транзита газа в Приднестровье через украинскую территорию. Министр отметил, что для правительства страны это было бы легким сценарием, но решение едва ли будет принято быстро.

Позже вице-председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что власти Молдавии обратятся к Европейской комиссии, если Украина прекратит транзит российского газа.

Ранее в Приднестровье ввели режим ЧП из-за неопределенности с поставками газа.