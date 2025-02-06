«Началось выздоровление»: в России оценили указы Трампа о трансгендерах

Президент США Дональд Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских спортивных состязаниях и сделал это максимально эффектно, как настоящий традиционалист. Об этом заявил учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев. По его словам, это стало еще одним «судьбоносным рывком на пути к победе в борьбе с коллективным Содомом».

«Впереди Олимпиада 2028 года в Лос-Анджелесе. И Трамп уже дал понять МОК, что не допустит того апофеоза Содома, который в прошлом году творился на парижской Олимпиаде», — подчеркнул Малофеев.

«В самом очаге глобального Содома — в США — началось выздоровление», — добавил он.

Накануне Трамп подписал указ, который запрещает биологическим мужчинам принимать участие в женских спортивных соревнованиях, даже если они поменяли пол. Школы, которые продолжат делать подобное, лишатся федерального финансирования.

В январе президент США отменил положение, позволяющее трансгендерным лицам служить в американской армии.

Ранее Трамп официально закрепил в США только два гендера: мужской и женский.