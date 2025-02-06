Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Началось выздоровление»: в России оценили указы Трампа о трансгендерах

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: Трамп является максимальным традиционалистом
close
Jeenah Moon/Reuters

Президент США Дональд Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских спортивных состязаниях и сделал это максимально эффектно, как настоящий традиционалист. Об этом заявил учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев. По его словам, это стало еще одним «судьбоносным рывком на пути к победе в борьбе с коллективным Содомом».

«Впереди Олимпиада 2028 года в Лос-Анджелесе. И Трамп уже дал понять МОК, что не допустит того апофеоза Содома, который в прошлом году творился на парижской Олимпиаде», — подчеркнул Малофеев.

«В самом очаге глобального Содома — в США — началось выздоровление», — добавил он.

Накануне Трамп подписал указ, который запрещает биологическим мужчинам принимать участие в женских спортивных соревнованиях, даже если они поменяли пол. Школы, которые продолжат делать подобное, лишатся федерального финансирования.

В январе президент США отменил положение, позволяющее трансгендерным лицам служить в американской армии.

Ранее Трамп официально закрепил в США только два гендера: мужской и женский.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами