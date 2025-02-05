Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лэмми рассказал о принцессах из Киева, выходивших замуж за британцев тысячи лет назад

Глава МИД Лэмми: киевские принцессы выходили замуж за британцев тысячи лет назад
close
Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил о многовековом партнерстве Соединенного Королевства с Украиной, поскольку «тысячи лет назад киевские принцессы выходили замуж за британских князей». Видеозапись с соответствующим высказыванием опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

По его словам, партнерству двух государств «сотни и тысячи лет», и оно доказывает, что обязательства Лондона перед Украиной не только на период конфликта, но и гораздо дальше. Лэмми заверил, что Великобритания является ключевым партнером республики.

Кроме того, Дэвид Лэмми отверг выдвинутые российским лидером Владимиром Путиным предложения по мирному урегулированию на Украине. Он выразил уверенность, что однажды мир наступит, и «Великобритания сыграет свою роль в полной мере, чтобы гарантировать, что Путин больше не вернется».

5 февраля глава МИД Великобритании прибыл в украинскую столицу с официальным визитом. Дипломат объяви о выделении Киеву дополнительной финансовой помощи со стороны Лондона, ее размер составит 55 млн фунтов стерлингов (около $68,8 млн).

Ранее глава украинской разведки Буданов рассказал о предках, «сжигавших Москву».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами