Министр иностранных дел Британии Лэмми прибыл на Украину

Reuters: глава МИД Британии Лэмми прибыл на Украину, где объявит о новой помощи

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыл в украинскую столицу с официальным визитом. Об этом пишет Reuters.

По информации агентства, дипломат планирует объявить о выделении Киеву дополнительной финансовой помощи со стороны Лондона. Ожидается, что ее размер составит 55 млн фунтов стерлингов (около $68,8 млн).

«Он также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить, как Великобритания и международные партнеры могут продолжить оказывать стране поддержку», — говорится в материале.

При этом бывший главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в своем Telegram-канале рассказал, что лично встретил британского министра на вокзале в Киеве. В настоящее время экс-военачальник является послом Киева в Лондоне.

5 февраля газета The Financial Times сообщила, что правительство Великобритании начало сокращать меры поддержки беженцев с Украины. В частности, власти решили уменьшить финансирование программы «Дома для Украины», которая связывает переселенцев с домохозяйствами на территории королевства.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер высказался о военной помощи Киеву.