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Глава украинской разведки Буданов рассказал о предках, «сжигавших Москву»

Глава ГУР Украины Буданов рассказал о «сжигавших Москву предках»

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов напомнил «о славной истории» республики, и рассказал о предках, которые «жгли Москву». Такие заявления он сделал в интервью телеканалу «1+1».

По словам Буданова, только Украина может претендовать на статус наследницы Киевской Руси. Он также обвинил Россию в попытке «подменить» историю.

«Это мы Киевская Русь. Отсюда все пошло. Это наши предки и Москву жгли в свое время. Киевская Русь и в Константинополь заходила. Нам нужно вернуть свою историю, а она — славная», — заявил глава ГУР.

До этого Буданов сообщил, что в Киеве знают про состояние запасов оружия на складах стран Запада. По его словам, пока у западных партнеров нет оснований отказывать Киеву в поддержке. Он подчеркнул, что в разведывательном управлении Украины видят это «очень ясно».

Он также заявлял, что российская экономика в условиях продолжения конфликта на Украине продержится только до 2025 года.

Ранее стало известно, что глава ГУР Украины решил пойти учиться на политолога.

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