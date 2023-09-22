Глава украинской разведки Буданов рассказал о предках, «сжигавших Москву»

Руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов напомнил «о славной истории» республики, и рассказал о предках, которые «жгли Москву». Такие заявления он сделал в интервью телеканалу «1+1».

По словам Буданова, только Украина может претендовать на статус наследницы Киевской Руси. Он также обвинил Россию в попытке «подменить» историю.

«Это мы Киевская Русь. Отсюда все пошло. Это наши предки и Москву жгли в свое время. Киевская Русь и в Константинополь заходила. Нам нужно вернуть свою историю, а она — славная», — заявил глава ГУР.

До этого Буданов сообщил, что в Киеве знают про состояние запасов оружия на складах стран Запада. По его словам, пока у западных партнеров нет оснований отказывать Киеву в поддержке. Он подчеркнул, что в разведывательном управлении Украины видят это «очень ясно».

Он также заявлял, что российская экономика в условиях продолжения конфликта на Украине продержится только до 2025 года.

Ранее стало известно, что глава ГУР Украины решил пойти учиться на политолога.