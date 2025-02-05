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Глава МИД Британии пообещал сделать так, чтобы Путин «не вернулся» на Украину

Глава МИД Лэмми отверг условия Путина как основу для переговоров по Украине
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Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми отверг выдвинутые российским лидером Владимиром Путиным предложения по мирному урегулированию на Украине. С соответствующим заявлением он выступил во время визита в Киев, пишет Sky News.

«Мы не считаем, что Россия серьезно относится к переговорам и миру, а условия, выдвинутые Путиным в прошлом году, не являются основой, на которой можно было бы серьезно ожидать, что суверенная страна начнет переговоры», — заявил Лэмми.

В то же время он выразил уверенность, что однажды мир наступит, и «Великобритания сыграет свою роль в полной мере, чтобы гарантировать, что Путин больше не вернется».

В интервью 24 января российский президент Владимир Путин сказал, что Россия готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но некоторым вопросам стоит уделить повышенное внимание. В том числе он упомянул, что, пока на Украине не отменили запрет ведения переговоров, говорить о чем-то серьезном довольно сложно — в сложившейся ситуации можно сделать лишь «какие-то предварительные наметки».

В июне прошлого года Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее президент Польши призвал остановить «империализм» России.

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