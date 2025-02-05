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Путин поддержал создание льготной ипотеки в еще одном регионе

Путин поддержал идею введения льготной ипотеки в Курской области
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна о запуске в регионе льготной ипотечной программы, аналогичной действующей на Дальнем Востоке. Соответствующее предложение было озвучено в ходе встречи президента с главой региона, передает РИА Новости.

«Хорошее предложение, поддерживаем», — заявил Путин.

В ходе этой встречи Путин назвал ситуацию в Курской области очень сложной. Также российский лидер попросил врио губернатора Курской области находиться в контакте с жителями региона и обратить внимание на решение острых проблем.

Среди прочего в ходе встречи Путин дал поручение Хинштейну совместно с правительством подготовить комплексную программу по восстановлению приграничных районов, пострадавших от боевых действий. Хинштейн в свою очередь проинформировал главу государства о текущих мерах поддержки жителей приграничья.

Ранее Москалькова сообщила о составлении списка пропавших в Курской области.

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