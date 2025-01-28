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Москалькова сообщила о составлении списка пропавших в Курской области

Москалькова: список пропавших в Курской области составляют с властями региона
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Илья Питалев/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о составлении списка пропавших в Курской области. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, в первую очередь в реестре пропавшие жители приграничных районов региона. Перечень сверяют с местными властями и врио губернатора Александром Хинштейном.

Москалькова отметила, что Хинштейн планирует провести большую встречу с жителями региона, где он ответит на вопросы по розыску людей.

На прошлой неделе Хинштейн заявил, что списки пропавших без вести жителей приграничных районов Курской области должны быть открытыми для тех, кто хочет найти своих родных и близких.

По словам врио губернатора, родственникам пропавших важно знать, что их близкие не исчезли для государства. Кроме того, данный вопрос важно освещать для международной общественности. Хинштейн подчеркнул, что главной задачей является возвращение людей, и многие меры, которые для этого принимаются, носят не публичный характер.

Ранее Путин установил ежемесячную выплату для детей пленных и пропавших без вести военных.

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