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Путин обратился с просьбой к Хинштейну

Путин попросил Хинштейна находиться в контакте с жителями Курской области

Президент России Владимир Путин попросил временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна находиться в контакте с жителями Курской области и обратить внимание на решение острых проблем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Самое главное, на что просил обратить внимание, это на контакты с людьми и выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются», — отметил российский лидер.

Хинштейн в ходе встречи заявил, что на регулярной основе проводит встречи с людьми. Врио главы региона добавил, что по инициативе жителей Курской области был создан координационный совет. В него вошли инициативные группы от каждого из городов и районов.

«И все проблемные вопросы, поднимаемые на встречах, помимо координационного совета я на регулярной основе встречаюсь с людьми, собираю их достаточно часто или выхожу к ним на встречи», — отметил Хинштейн.

Врио губернатора подчеркнул, что все вопросы администрация региона на сегодняшний день «уже положила на бумагу».

Также в ходе встречи с Хинштейном глава государства выразил недовольство размером компенсации в 150 тысяч рублей для граждан, проживающих в приграничных регионах и потерявших свое имущество. Путин заявил, что даст поручение правительству проработать этот вопрос в ближайшие дни.

Ранее Путин дал поручение Хинштейну по вопросу восстановления приграничных территорий.

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