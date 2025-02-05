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План по созданию спецтрибунала против России назвали частью гибридной войны

Григорьев: план по созданию спецтрибунала против РФ является гибридной войной
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Намерение создать специальный трибунал по неким «преступлениям России» на Украине является частью гибридной информационной войны Запада против РФ. Об этом заявил член Общественной палаты России, председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников Максим Григорьев в беседе с ТАСС.

«Они (основы для создания спецтрибунала. — «Газета.Ru») являются крайне циничными действиями и частью гибридной информационной войны против России», — отметил он.

Григорьев подчеркнул, что попытки создания спецтрибунала являются циничными и незаконными. При этом Запад не хочет видеть массовые военные преступления Украины, не имеющие сроков давности, добавил он.

В конце января генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что Украина станет ключевым приоритетом для организации на 2025 год, и она продолжит добиваться проведения «спецтрибунала» для российского лидера Владимира Путина и других представителей руководства страны. Он добавил, что Совет Европы не отступится от идеи по созданию «спецтрибунала» по вопросам «агрессии против Украины», поскольку «кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных».

Ранее Зеленского предложили отдать под международный трибунал.

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