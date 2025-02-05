Договор СГ предусматривает ответ на агрессию всеми доступными силами

Россия и Белоруссия при агрессии будут использовать все имеющиеся у них силы

Россия и Белоруссия в ответ на агрессию будут использовать все находящиеся в их распоряжении силы и средства. Об этом говорится в законопроекте о ратификации договора между Российской Федерацией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства (СГ), опубликованном в электронной базе Госдумы.

В документе указано, что стороны рассматривают вооруженное нападение на страну — участницу СГ как акт агрессии против него в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и законодательством сторон.

Согласно законопроекту, в целях предотвращения актов агрессии на территории Белоруссии могут создаваться военные объекты и размещаться воинские формирования РФ.

5 февраля президент России Владимир Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности.

Документ был подписан в Минске 6 декабря 2024 года. Документ определяет взаимные обязательства по обороне, по защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства. Владимир Путин заявлял, что для достижения этих целей будут использованы все возможные средства.

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