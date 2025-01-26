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Лукашенко объяснил, зачем Белоруссии нужен «Орешник»

Лукашенко: «Орешник» нужен Минску как ответ на ракеты США в Европе
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение в республике российских комплексов «Орешник» станет ответом на планируемое размещение США в Европе ракет средней дальности. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, важно, чтобы американские ракеты средней дальности не попали на территорию Европы. Лукашенко считает, что они могут быть оснащены ядерным компонентом.

Президент Белоруссии отметил, что у страны есть достаточно вооружения для обороны, дополнительно Минск может попросить другое оружие у России. Лукашенко добавил, что в случае каких-либо чрезвычайных событий можно будет ввезти в Белоруссию комплекс «Орешник» из числа имеющихся сейчас в РФ.

До этого Лукашенко заявил, что систему «Орешник» разместят в республике ближе к российскому Смоленску.

6 декабря Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина разместить «Орешник» на территории Белоруссии. Он заявил, что в случае принятия решения руководством России о размещении комплекса «Орешник» в Белоруссии, цели этого размещения должны определяться Минском. Путин назвал возможным размещение «Орешника» в Белоруссии, отметив, что прежде, чем его установить, необходимо определить минимальную дальность этих комплексов.

Ранее Путин с улыбкой ответил на слова Лукашенко о десяти «Орешниках» для Белоруссии.

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