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Эксперт оценил идею Трампа переселить палестинцев

Политолог Ципис допустил выселение палестинцев из Газы
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Hatem Khaled/Reuters

Новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию израильско-палестинского конфликта предполагает, что территория Газы станет частью Израиля, а жители анклава будут перемещены на Западный берег Иордана, где будет создано государство Палестина. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил политолог Саймон Ципис.

«За «зеленой линией» уже построены микрорайоны, куда могут заселить палестинцев. Что-то похожее есть и в Египте. Я не исключаю, что, когда будут отстраивать Сирию, могут и там заложить участок для переселенцев из Газы», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что создание государства Палестина неизбежно.

Что касается США, они получат свои дивиденды, поскольку услуги по восстановлению Газы не будут носить безвозмездный характер. В обмен на финансирование реконструкции анклава, Штаты займутся добычей газа на шельфе, добавил Ципис.

26 января Трамп заявил, что считает возможным расселение жителей сектора Газа, утративших крышу над головой, в соседние страны, в частности в Египет и Иорданию. Он отметил, что уже говорил по этому поводу с королем Иордании Абдаллой II.

Юристы и активисты посчитали идею Трампа опасной, незаконной и неосуществимой. По данным The Guardian, население сектора Газа до вооруженного конфликта (октября 2023 года) составляло 2,3 миллиона человек.

Ранее в США предрекли появление «многих тысяч» американских солдат на Ближнем Востоке.

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