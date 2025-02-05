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В США предрекли появление «многих тысяч» американских солдат на Ближнем Востоке

NYT: план Трампа по контролю над Газой потребует многих тысяч американских солдат
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Spc. Hubert Delany III/U.S. Army/AP

План президента США Дональда Трампа по контролю над сектором Газа потребует «многих тысяч» американских солдат в регионе. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Это наверняка потребует многих тысяч американских солдат и, возможно, спровоцирует более жестокий конфликт», — говорится в сообщении издания.

Как пишет NYT, Трамп в ходе пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху ясно дал понять, что не намерен возвращать Газу палестинцам. Он планирует сделать ее местом «не для определенной группы людей, а для всех».

5 февраля Трамп объявил о планах взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху он пообещал, что США будут отвечать за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия. Планы Трампа вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху же, поддержав президента США, сказал, что тот «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».

Ранее в ХАМАС ответили Трампу на его слова о контроле над сектором Газа.

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