Путин лишил военные округа межвидового статуса

Военные округа России больше не имеют межвидового статуса. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Из пункта 1 слово «межвидовым» исключить», — говорится в документе.

Нововведения предполагают, что подразделения Военно-морского флота (ВМФ) и Военно-космических сил (ВКС) не подчиняются военным округам. Указ ввел подчинение органов военной полиции этим округам.

В январе российский лидер подписал указ о проведении Года защитника Отечества в 2025 году. Из документа следует, что администрация президента РФ должна утвердить план мероприятий тематического года. Также ей предстоит сформировать организационный комитет. Кроме того, Путин рекомендовал главам субъектов страны в течение 2025 года «осуществлять необходимые мероприятия» в рамках Года защитника Отечества.

15 января Путин присвоил звание «Города трудовой доблести» городу Верхняя Пышма, городу Зеленодольску, городу Ишимбаю, городу Кургану, городу Ленинску-Кузнецкому, городу Миассу, городу Салехарду».

Ранее Путин поручил рассмотреть внеочередной прием эвакуированных из зоны СВО детей в школы.