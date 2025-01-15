В России появились новые «Города трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин присвоил семи российским населенным пунктам звание «Города трудовой доблести». Об этом сообщается в указе, опубликованном на официальном сайте опубликования правовых актов.

«Присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» городу Верхняя Пышма, городу Зеленодольску, городу Ишимбаю, городу Кургану, городу Ленинску-Кузнецкому, городу Миассу, городу Салехарду», — сообщается в указе.

Почетным званием города были отмечены за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, а также обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции для фронта и тыла. Все эти города находились во время войны в глубоком тылу, сюда были частично переведены и эвакуированы промышленные производства из западных регионов Советского Союза.

Президент Владимир Путин также подписал указ о разовой выплате 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Отмечается, что мера поддержки коснется фронтовиков, а также их вдов, узников концлагерей, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. Кроме того, выплаты получат и те, кто работал на объектах противовоздушной обороны, морских и авиабазах, а также строил оборонительные сооружения.

Ранее в России запустили новый телеканал к 80-летию Великой Победы.