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Келлог обсудит на Мюнхенской конференции цели Трампа по Украине

Келлог: цели США по урегулированию конфликта будут раскрыты в Мюнхене
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Sarah Silbiger/Global Look Press

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля, состоится обсуждение цели президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера по украинскому урегулированию Кит Келлог в соцсети X.

«В качестве специального посланника президента США по России и Украине я с нетерпением жду, как поговорю о цели Дональда Трампа по завершению жестокого и дорогостоящего конфликта на Украине», — написал он.

Келлог добавил, что в рамках конференции он проведет встречу с союзниками США, которые «готовы к сотрудничеству».

Незадолго до этого телеканал NBC со ссылкой на чиновников в Белом доме сообщил, что в администрации президента США Дональда Трампа возник раскол по поводу методов урегулирования конфликта на Украине. По данным источника, Келлог и советник по нацбезопасности Майк Уолтц стремятся надавить на Россию, тогда как остальная часть команды выступает за сокращение помощи Киеву.

До этого Трамп заявил, что Вашингтон ведет конструктивные переговоры с Москвой и Киевом об урегулировании украинского конфликта.

В свою очередь Владимир Зеленский утверждал, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Кремле прокомментировали возможную комбинацию переговоров по Украине.

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