В Кремле прокомментировали возможную комбинацию переговоров по Украине

Песков: Зеленский не имеет права на переговоры с Москвой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможной комбинации переговоров по разрешению украинского конфликта.

«Пока никто не обсуждал сколько-нибудь возможную комбинацию участников переговоров», — заявил Песков.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет права на такие переговоры.

По его словам, в Кремле исходят из того, что при сохранении в силе указа в Киеве о запрете переговоров с Москвой обсуждать возможных участников переговоров — это забегать вперед.

Песков добавил, что де-юре полномочия Зеленского истекли, о чем неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин.

«Сама идея проведения выборов на Украине, безусловно, тема важная, понятно, что руководству киевского режима она не совсем по душе», — сказал пресс-секретарь, комментируя слова спецпосланника президента США Кита Келлога о возможности проведения выборов на Украине после завершения конфликта.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о запланированных контактах с Россией и Украиной, подчеркнув, что переговоры проходят успешно. По его словам, запланированы «переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию».

Ранее советник президента Украины Дмитрий Литвин раскритиковал предложения США по проведению выборов на Украине до конца года.