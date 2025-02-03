Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали возможную комбинацию переговоров по Украине

Песков: Зеленский не имеет права на переговоры с Москвой
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможной комбинации переговоров по разрешению украинского конфликта.

«Пока никто не обсуждал сколько-нибудь возможную комбинацию участников переговоров», — заявил Песков.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет права на такие переговоры.

По его словам, в Кремле исходят из того, что при сохранении в силе указа в Киеве о запрете переговоров с Москвой обсуждать возможных участников переговоров — это забегать вперед.

Песков добавил, что де-юре полномочия Зеленского истекли, о чем неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин.

«Сама идея проведения выборов на Украине, безусловно, тема важная, понятно, что руководству киевского режима она не совсем по душе», — сказал пресс-секретарь, комментируя слова спецпосланника президента США Кита Келлога о возможности проведения выборов на Украине после завершения конфликта.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о запланированных контактах с Россией и Украиной, подчеркнув, что переговоры проходят успешно. По его словам, запланированы «переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию».

Ранее советник президента Украины Дмитрий Литвин раскритиковал предложения США по проведению выборов на Украине до конца года.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами