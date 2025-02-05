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USAID выделило более $100 млн на выборы в Грузии

USAID направило $111,5 млн на выборы в Грузии перед протестами
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Annabelle Gordon/Reuters

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило 111,5 миллиона долларов на поддержку выборов, «верховенства закона» и гражданского общества в Грузии в 2024 году, где в октябре вспыхнули протесты после победы партии «Грузинская мечта», поддерживающей отношения с Россией. Эту информацию выяснило РИА Новости на основе данных с портала ForeignAssistance.gov.

Служба государственной безопасности Грузии сообщила, что в конце сентября 2024 года в страну прибыли трое граждан Сербии из организации «Канвас» для обучения молодежи и НПО тактикам свержения власти, финансируемым USAID. В ответ спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил агентство во вмешательстве в политику страны.

Из выделенных средств 8,58 миллиона долларов направлено на «укрепление верховенства закона», 6,33 миллиона — на «поддержку избирательного и политического процессов», а 4,35 миллиона долларов — на «вовлечение гражданского общества». Эти программы стали одними из крупнейших направлений финансирования USAID в Грузии. Для сравнения, в 2023 году «верховенство закона» и «гражданское общество» также оставались приоритетами, но поддержка выборов не входила в топ-10 программ.

5 февраля председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что USAID превратилось в настоящую криминальную сеть, имеющую представительства в более чем 100 странах мира и годовой бюджет в $50-60 млрд.

3 февраля штаб-квартиру USAID в Вашингтоне закрыли по решению администрации президента США Дональда Трампа.

Позднее сообщалось, что Трамп планирует объединить закрытое агентство USAID с Государственным департаментом и сократить численность сотрудников ведомства, при этом оно останется организацией по оказанию гуманитарной помощи.

Ранее в Госдуме рассказали, почему подобные USAID организации не смогут работать в России.

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Протесты в Грузии — 2024
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