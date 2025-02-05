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В Госдуме рассказали, почему подобные USAID организации не смогут работать в России

Пискарев: закон защищает РФ от деструктивных организаций, подобных USAID
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Нина Зотина/РИА Новости

Российское законодательство защищает страну от деятельности деструктивных организаций, подобных Агентству США по международному развитию (USAID). Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, передает Telegram-канал комиссии.

«Закон уже вступил в силу, и осуществлять свои деструктивные программы в России организации, подобные USAID, не смогут», — заявил он.

По словам Пискарева, деятельность подобных организаций будет признаваться нежелательной на территории страны.

В этот же день председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что Агентство США по международному развитию превратилось в разветвлённую криминальную сеть, которая имеет свои представительства в более чем сотне стран мира и ежегодно тратит на свою деятельность от 50 до 60 миллиардов долларов.

По его словам, USAID финансировало исследования в области биологического оружия, в том числе в ряде биологических лабораторий, которые были обнаружены на территории Украины. Украинцы подвергались жестоким пыткам и экспериментам.

3 февраля штаб-квартиру агентства в Вашингтоне закрыли по решению администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее Маск назвал «комком червей» Агентство по международному развитию США.

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