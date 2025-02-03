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Стали известны планы Трампа на закрытое Агентство по международному развитию

CBS: Трамп объединит закрытое агентство USAID с Госдепом и сократит его штат
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Cheryl Ravelo/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа объединит закрытое Агентство по международному развитию (USAID) с Государственным департаментом и сократит численность сотрудников ведомства, при этом оно останется организацией по оказанию гуманитарной помощи. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на трех американских чиновников.

Должностные лица администрации президента объявят о мерах в отношении агентства в ближайшие дни. Дискуссии о масштабах сокращения финансирования продолжатся.

По словам источников, штаб-квартира USAID была закрыта 3 февраля из-за инцидента, связанного с безопасностью, который был вызван попытками сотрудников Департамента эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемого Илоном Маском, получить доступ к системам Агентства по международному развитию.

Источники телеканала также сообщили, что за попытку заблокировать доступ DOGE были уволены два высших должностных лица по безопасности в USAID.

3 февраля стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио назначен исполняющим обязанности администратора агентства.

Ранее Маск назвал «комком червей» Агентство по международному развитию США.

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