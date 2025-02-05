В Госдуме рассказали о преступлениях USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) превратилось в настоящую криминальную сеть, имеющую представительства в более чем 100 странах мира и годовой бюджет в $50-60 млрд. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, USAID финансировало исследования в области биологического оружия, ряд биологический лабораторий в том числе были выявлены на Украине. Украинцы подвергались бесчеловечным пыткам и испытаниям.

Экс-президент США Байден и действующий президент Украины Владимир Зеленский превратили украинских граждан в подопытных животных, заявил Володин.

Парламентарий также утверждает, что USAID причастно к подготовке и организации государственных переворотов в странах мира за счет финансирования проектов и программ, направленных на обучение этому гражданских активистов, наблюдателей на выборах, журналистов. Володин уточнил, что речь идет об Украине, о Грузии, Молдавии, Армении Киргизии, Кубе, Никарагуа, Венесуэле и ряде других стран. При этом на бывшие страны СССР с этой целью за последние 10 лет USAID потратило более $2 млрд, 52% этой суммы ушло на Украину.

Также Володин обвинил агентство в спонсирование террористических организаций, таких как «Аль-Каида» (организация запрещена в России), в содействии распространению наркотиков в мире, в пропаганде темы трансгендерного перехода, абортов, расово-гендерной повестки.

«Применяя технологии мягкой силы, десятки лет в мире навязывались чуждые ценности, создавались позитивные образы абсолютно противоестественным процессам. Одним словом — расчеловечевание», — написал спикер Госдумы.

3 февраля штаб-квартиру USAID в Вашингтоне закрыли по решению администрации президента США Дональда Трампа.

Позднее сообщалось, что Трамп планирует объединить закрытое агентство USAID с Государственным департаментом и сократить численность сотрудников ведомства, при этом оно останется организацией по оказанию гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что агентство USAID отказывалось объяснять Белому дому, на что тратило деньги.