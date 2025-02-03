В США закрыли штаб-квартиру Агентства по международному развитию

В Вашингтоне закрыли штаб-квартиру USAID, которое критиковали Трамп и Маск

Штаб-квартира Агентства США по международному развитию (USAID) в Вашингтоне закрыта по решению администрации президента страны. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Со штаб-квартиры агентства в здании Рональда Рейгана в Вашингтоне сняли табличку USAID.

Все компьютерные системы агентства с конфиденциальной информацией были взяты под контроль Департаментом эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит Илон Маск.

Сайт агентства и страница в соцсети Х перестали работать накануне. 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия этих программ внешней политике Вашингтона.

3 февраля Трамп заявил, что Агентством по международному развитию руководят «помешанные радикалы». Он пообещал «убрать» их.

Ранее Маск назвал «комком червей» Агентство по международному развитию США.