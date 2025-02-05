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В Совфеде оценили ценность подписанных Зеленским юридических документов

Сенатор Климов усомнился в ценности подписанных Зеленским юридических документов
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Jose Luis Magana/AP

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Владимир Зеленский может подписывать любые документы, однако вопрос заключается в том, будут ли они иметь значение международного документа. Его слова приводит News.ru.

«Зеленский, как физическое лицо, может много чего подписывать, но будут ли затем эти документы иметь значение международного документа, я не знаю, и думаю, что толком на этот вопрос пока никто не ответит», — сказал Климов.

Парламентарий подчеркнул, что участники потенциальных переговоров должны иметь определенную легитимность, чтобы их подписи имели юридическую значимость. Российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к диалогу, напомнил Климов.

5 февраля президент Украины заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что готов к прямым переговорам с Путиным, «если это будет единственная конфигурация для достижения мира на Украине».

28 января Владимир Путин заявил, что Зеленский является нелегитимным президентом и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. Он отмечал, что в сложившейся ситуации можно сделать лишь «какие-то предварительные наметки».

Ранее в Чехии резко высказались о переговорах с Россией по Украине.

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