Глава МИД Чехии Липавский выступил против переговоров с Путиным по Украине

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский высказался против поспешных переговоров с Россией и ее лидером Владимиром Путиным. В статье для «Европейской правды» он написал, что это будет не мир, а «капитуляция, замаскированная под дипломатию».

«Прекращение огня, которое заморозит территориальные приобретения или лишит Украину ее законного места в европейском и трансатлантическом сообществе, вознаградит насилие и обман Кремля», — утверждает Липавский.

Глава чешского внешнеполитического ведомства считает, что, если Запад позволит своей решимости поколебаться, а поддержке Украины ослабнуть, Москва добьется «господства, дестабилизации и подрыва демократического мирового порядка».

До этого в Кремле заявили о готовности Путина к переговорам с Трампом.

На прошлой неделе Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, обсудить вопрос урегулирования украинского конфликта и ряд других тем. По словам главы государства, Россия всегда открыта для совместной работы, а российско-американские отношения переживают не лучшие времена исключительно из-за нежелания администрации бывшего президента США Джо Байдена вести диалог. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме увидели позитивную динамику к завершению конфликта на Украине.