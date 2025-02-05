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Газета The Washington Post допустила страшные последствия для Газы под управлением США.

WP: переход Газы под контроль США может привести к этнической чистке палестинцев
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Bassam Masoud/Reuters

Если сектор Газа окажется под контролем США, о чем говорил президент Дональд Трамп, то в анклаве может начаться этническая чистка. Об этом пишет колумнист газеты The Washington Post Ишан Тарур.

Он напомнил, что арабские страны в совместном заявлении отвергли требования Трампа, чтобы Египет и Иордания приняли переселенцев из Газы.

«Теперь они столкнулись с желанием Трампа сделать то, что может превратиться в этническую чистку территории», — написал Тарур.

Автор статьи отмечает, что американский президент заявлениями по ближневосточному конфликту разрушает существующие парадигмы и, возможно, создает предпосылки для реализации «мегапроекта» в Средиземном море, где палестинцам, по всей вероятности, даже не позволят жить.

Тарур считает, что власти США также будут открыто выступать против принципа создания двух государств в деле разрешения конфликта между движением ХАМАС и Израилем.

26 января президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным расселение жителей сектора Газа, утративших крышу над головой, в соседние страны, в частности в Египте и Иордании. Он отметил, что уже говорил по этому поводу с королем Иордании Абдаллой II.

Министры иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании, а также генсек исполкома Организации освобождения Палестины Хусейн Аль-Шейх выступили против предложения Трампа по переселению палестинцев.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия не поддерживает идею Трампа о переселении палестинцев.

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