Кремлю не понравилась идея Трампа о переселении палестинцев

Урегулирование конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем может состояться только на основе решения о двух государствах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа.

«Урегулирование может состояться только на двухгосударственной основе. Это тот тезис, который закреплен в соответствии с принципами ООН, который поддерживают большинство стран, имеющих отношение к этой проблеме. Мы его поддерживаем и считаем, что это единственно возможный вариант», — сказал представитель Кремля.

Что касается темы переселения палестинцев, в Москве слышали заявления президента США Дональда Трампа, слышали заявления из Аммана и Каира, где говорится о непринятии такой идеи, добавил Песков.

26 января президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным расселение жителей сектора Газа, утративших крышу над головой, в соседние страны, в частности в Египте и Иордании. Он отметил, что уже говорил по этому поводу с королем Иордании Абдаллой II.

Юристы и активисты посчитали идею Трампа опасной, незаконной и неосуществимой. По данным The Guardian, население сектора Газа до войны (до октября 2023 года) составляло 2,3 миллиона человек.

Министры иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании, а также генсек исполкома Организации освобождения Палестины Хусейн Аль-Шейх выступили против предложения Трампа по переселению палестинцев.

Ранее сообщалось, что Трамп захотел «сделать Газу снова прекрасной».