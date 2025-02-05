Песков заявил о возросшей активности контактов России и США

В последнее время интенсивность взаимодействия России и США по линии отдельных ведомств возросла. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Контакты по линии отдельных ведомств есть и в последнее время интенсифицировались, но каких-то деталей раскрыть не могу», — сказал представитель Кремля.

5 февраля американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что ведет переговоры с Москвой и Киевом о способах завершения конфликта. Он назвал диалог «хорошим и конструктивным».

При этом Трамп не сообщил, с кем конкретно его команда имела контакты, и прямо не ответил на вопрос, за какой страной останутся взятые под контроль РФ бывшие территории Украины.

До этого глава Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, «если это будет единственная конфигурация для достижения мира на Украине».

Ранее Трамп признался, что хотел бы получить Нобелевскую премию мира.